Comunidades enteras viven bajo extorsión y criminales usan a comerciantes como cobradores: PRD Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 16:08:34
Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- El "cobro de cuotas y extorsión", es un delito que mantiene sometidas a comunidades enteras de Michoacán, señaló Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática.

A unas horas del arribo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la capital michoacana, el también diputado local demandó la revisión de la estrategia contra la extorsión, la cual apuntó sigue sin erradicarse en prácticamente todas las cadenas productivas.

El dirigente perredista indicó que la estructura criminal utiliza a los propios comerciantes y empresarios locales como intermediarios forzados para el cobro de cuotas y el pago de piso a sus pares.

Según Ocampo Córdova, la detención de líderes criminales no detiene el flujo de estos delitos, ya que la estructura se mantiene operativa mediante la coacción a figuras gremiales.

 "Quien lo hace no es el que anda armado y cometiendo asesinatos, el que está extorsionando en muchos casos incluso están tomando a la gente que pertenece a un sector", mencionó el representante partidista.

Enfatizó que este tema debe ser prioritario para las autoridades, tanto federales como locales, "Creo que de los principales temas, o el tema principal de atender la presidenta ahora en su visita tiene que ser con la extorsión y el cobro de cuotas que se está dando", demandó.

Esta declaración se suma a las voces que exigen estrategias más efectivas contra la extorsión, la cual se ha consolidado como una fuente de financiamiento constante para los grupos criminales en el estado.

Noventa Grados
Comentarios