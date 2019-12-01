Compromete Reyes Galindo apoyo a cultura en la Tierra Caliente

Múgica, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- El diputado local por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, se comprometió con la gente de la región a impulsar el arte y la cultura, como parte de las acciones necesarias para generar un mayor bienestar social entre las familias de la Tierra Caliente.

Tras asistir a la inauguración de la exposición “Memoria y Materia: Bienal Nacional Alfredo Salce (1997-2026)” en Múgica, el congresista reconoció que estos espacios, además de acercar expresiones artísticas a la población, abren la puerta a grandes y talentosos artistas de la región

"EL arte y la cultura, nos conectan con nuestras raíces, en este caso se rinde homenaje al legado de uno de los grandes creadores plásticos de Michoacán. Por eso, hoy quiero hacer un amplio reconocimiento a Angel Serrato, quien con enorme pasión está al frente de la Casa de Cultura Dante Cusi, manteniendo las puertas abiertas a toda la comunidad", expresó el legislador.

Asimismo, extendió su felicitación al presidente municipal de Múgica, Alfredo Rentería Patiño, por el impulso a este sector y afirmó que la cultura, el arte y la educación, son el verdadero motor de superación para todos los pueblos y por ello se debe seguir impulsando acciones como esta para transformar nuestra sociedad.

"Tengan presente que desde em Congreso de Michoacán, cuentan con todo el apoyo de un servidor para darle continuidad a los proyectos culturales de nuestra querida Tierra Caliente, aquí hay mucho talento que merece salir a la luz, por eso los invito a seguir trabajando juntos para ir siempre hacia adelante", señaló Reyes Galindo.