Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, realizan el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional una jornada de labor social en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 22:29:54

Uruapan, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por conducto de la Comandancia de la 21/a Zona Militar, llevó a cabo una jornada de labor social en la localidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, Michoacán, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y en el marco de la conmemoración de “Febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos”.

Durante la actividad, en la que participó personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se realizaron diversas acciones orientadas a fortalecer la cooperación con la ciudadanía y contribuir a la seguridad y bienestar de la población.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran:

Consultas médicas

Atención odontológica

Reparación de electrodomésticos

Cortes de cabello

Instalación de módulos interactivos

Exhibición de vehículos oficiales

Información sobre planteles militares

Poda de árboles

Limpieza de calles

Las autoridades informaron que estas actividades continuarán brindándose de manera gratuita el próximo 12 de febrero, en la misma localidad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Con este tipo de iniciativas, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reiteran su compromiso de trabajar de manera cercana con la sociedad, impulsando acciones que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades en Michoacán.