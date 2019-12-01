Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, realizan el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional una jornada de labor social en Uruapan

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, realizan el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional una jornada de labor social en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 22:29:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por conducto de la Comandancia de la 21/a Zona Militar, llevó a cabo una jornada de labor social en la localidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, Michoacán, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y en el marco de la conmemoración de “Febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos”.

Durante la actividad, en la que participó personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se realizaron diversas acciones orientadas a fortalecer la cooperación con la ciudadanía y contribuir a la seguridad y bienestar de la población.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran:

  • Consultas médicas
  • Atención odontológica
  • Reparación de electrodomésticos
  • Cortes de cabello
  • Instalación de módulos interactivos
  • Exhibición de vehículos oficiales
  • Información sobre planteles militares
  • Poda de árboles
  • Limpieza de calles

Las autoridades informaron que estas actividades continuarán brindándose de manera gratuita el próximo 12 de febrero, en la misma localidad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Con este tipo de iniciativas, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reiteran su compromiso de trabajar de manera cercana con la sociedad, impulsando acciones que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja a 3 hombres sin vida en Villanueva, Zacatecas
Enfermera Gaby "N" permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva
Asaltan a repartidor en el fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio de Zamora, Michoacán; resultó herido
Identifican a individuo ejecutado en la Valle Dorado de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Estalla Charo, Michoacán: acusan al alcalde Gabriel Molinero de operar presunta red de corrupción con empresas “fantasma” y recursos públicos
Vinculan a proceso a hombre por intentar hacerse pasar por familiar de persona fallecida para cobrar una pensión en Morelia, Michoacán
Enfrentamiento en Culiacán deja nueve detenidos y arsenal asegurado por la Marina, informa García Harfuch
Comando Sur de EEUU y México aseguran 188 bultos con sustancias ilícitas, en el estado de Colima
Comentarios