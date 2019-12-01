Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, realizan el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional una jornada de labor social en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por conducto de la Comandancia de la 21/a Zona Militar, llevó a cabo una jornada de labor social en la localidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, Michoacán, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y en el marco de la conmemoración de “Febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos”.
Durante la actividad, en la que participó personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se realizaron diversas acciones orientadas a fortalecer la cooperación con la ciudadanía y contribuir a la seguridad y bienestar de la población.
Entre los servicios ofrecidos se encuentran:
- Consultas médicas
- Atención odontológica
- Reparación de electrodomésticos
- Cortes de cabello
- Instalación de módulos interactivos
- Exhibición de vehículos oficiales
- Información sobre planteles militares
- Poda de árboles
- Limpieza de calles
Las autoridades informaron que estas actividades continuarán brindándose de manera gratuita el próximo 12 de febrero, en la misma localidad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
Con este tipo de iniciativas, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional reiteran su compromiso de trabajar de manera cercana con la sociedad, impulsando acciones que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades en Michoacán.