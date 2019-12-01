Como nos enseñó López Obrador, la política verdadera se hace en la calle y cerca del pueblo de Morelia: Giulianna Bugarini

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:45:11

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- La cercanía de Giulianna Bugarini con las familias de Morelia se construye caminando sus colonias y tenencias, tocando puertas y escuchando directamente a sus habitantes. Para Giulianna Bugarini, solamente así pueden entenderse los problemas cotidianos y las diferencias que existen entre cada zona de la ciudad.

Bugarini recordó que Andrés Manuel López Obrador recorrió todos los municipios del país para escuchar al pueblo y organizar desde abajo la transformación de México. Esa enseñanza sigue vigente en Morelia: la ciudad no puede comprenderse únicamente desde el Centro Histórico ni desde las oficinas del gobierno municipal.

Señaló que Morena nació recorriendo calles, realizando asambleas, formando comités y distribuyendo casa por casa el periódico Regeneración. Ese trabajo permitió escuchar a quienes durante años fueron ignorados y convertir sus necesidades en causas colectivas.

Giulianna Bugarini afirmó que sus recorridos por Morelia le han permitido escuchar directamente las preocupaciones por la falta de agua, los baches, la poca iluminación, los parques descuidados y las calles abandonadas. Son problemas que se repiten del norte al sur y que requieren un gobierno verdaderamente conectado con la vida de las colonias.

“La política verdadera es estar donde vive la gente, escucharla y regresar siempre. En Morelia seguiremos caminando casa por casa, porque una ciudad se conoce desde sus colonias y solamente con el pueblo se puede transformar”, concluyó.