Como en Coahuila, el PRI está listo para devolver el orden y proteger el patrimonio de los michoacanos: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- En Michoacán como pasó en Coahuila, el PRI está listo para devolver el orden y proteger el patrimonio de las y los michoacanos, afirmó el dirigente estatal, Memo Valencia tras recordar que los priistas no son indiferentes ante los problemas que aquejan a la gente.

“Michoacán padece de grandes problemas en el estado, así como los tenía Coahuila. ¿Y qué pasó? Llegó alguien con carácter, puso orden, y ahí está el gobernador, Rubén Moreira, y no me digan que no se puede, allá estaban igual o peor que aquí. Sí se puede, pero se ocupa carácter y determinación”, dijo.

Durante la Instalación y Toma de Protesta de la Mesa Estatal de Representación Electoral recordó que quienes gobiernan el estado deben saber la responsabilidad que implica tener el poder, porque “no te puedes desconectar de los problemas que están a tu alrededor”, ni ser indiferentes y echar culpas al pasado, por ello, en el PRI se trabaja para hacer fuerte al partido y recuperar la confianza de las y los michoacanos de cara al proceso electoral 2027.

“¿Qué es lo que ocupamos, señoras y señores? Partido. Ayudemos a hacer partido. A que la tarea que le corresponde al partido se haga bien. La tarea de conseguir lo que se ocupa para ganar elecciones la harán sus candidatos y tengan la certeza que se hará bien. En este momento, lo más importante es el trabajo del partido”, indicó.

El político coahuilense y secretario de Acción Electoral del CEN, Rodrigo Fuentes Ávila, destacó la fortaleza del priismo michoacano y el trabajo que realiza para llegar con una gran estructura electoral y recuperar espacios en 2027.

Refrendó también el compromiso del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, de acompañar el proceso electoral que tendrá Michoacán “y construir la mejor representación ante los órganos electorales, construir el mejor estado mayor del partido, construir una gran representación en cada casilla y en cada ruta de representación general para ganar el próximo año”.

La delegada del CEN en Michoacán Cuquis Camarena, reconoció el trabajo de la secretaria de Acción Electoral en el estado, Ana Brasilia Espino Sandoval, para que el partido llegue en condiciones óptimas a la próxima elección y reconoció que hoy inicia una etapa de organización, pero sobre todo de unidad, “porque cuando el PRI trabaja unido, cuando el PRI planea con inteligencia, con estrategia y actúa con disciplina, está listo para competir y está listo para ganar”.

Acompañaron la instalación, Karla Sánchez Acevedo, subsecretaria de Capacitación Electoral; Jorge Quezadas Carmona, representante del PRI del Sistema Nacional de Registro; Gerardo Triana Cervantes, subsecretario Jurídico de la Secretaría de Acción Electoral del CEN; y Adán Sánchez López, edil de Álvaro Obregón y coordinador de los alcaldes priistas.