COMLA representará a México en congresos internacionales en Bolivia y El Salvador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 12:31:59
Morelia, Michoacán, 6 de marzo del 2026.- El Colegio Michoacano de Licenciados en Administración (COMLA), encabezado por su presidente Alberto Ochoa Barajas, informa que representará a México en dos importantes congresos internacionales a celebrarse en marzo de 2026, fortaleciendo con ello la proyección académica y profesional de Michoacán en el ámbito latinoamericano.

La delegación michoacana participará del 11 al 13 de marzo en el XI Congreso CONANDINO, que tendrá como sede Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, bajo el lema “Administración: competente, importante en la integración, innovación y futuro sostenible de la región”. En este encuentro se darán cita estudiantes y profesionistas de más de once países, en modalidad presencial y virtual, para intercambiar experiencias y actualizar conocimientos. 

De manera especial, el Colegio reconoció el respaldo decidido del Secretario de Gobierno, L.A.E. Raúl Zepeda Villaseñor, cuyo acompañamiento institucional ha sido fundamental para fortalecer la vinculación y la profesionalización del gremio. 

Destacaron que su compromiso con la formación académica y el impulso al talento michoacano contribuye a que el estado tenga presencia en foros internacionales de alto nivel, proyectando a Michoacán y a México como referentes en materia de administración y gestión estratégica.

Por parte de COMLA asistirán ocho representantes, destacando en ponencias y paneles Alberto Gómez, el conferencista internacional Marco Montiel y el propio Alberto Ochoa Barajas.

Posteriormente, del 19 al 21 de marzo, el Colegio participará en el XIX Congreso Internacional de México, Centroamérica y el Caribe (CONAMCECA), que se celebrará en San Salvador, con la temática “Gestión Estratégica Pública y Privada en Latinoamérica”. En este espacio académico intervendrán distinguidos especialistas, entre ellos la Dra. América Zamora, directora del ININEE en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Bryan Ramírez; y el conferencista internacional Marco Montiel. Ambos congresos cuentan con el aval de la Organización Latinoamericana de Administración (OLA), presidida por José Luis Sotelo.

El presidente de COMLA subrayó que estas participaciones internacionales permitirán traer a Michoacán nuevas herramientas académicas y prácticas que serán aplicadas en proyectos locales y regionales, en beneficio de las y los agremiados y de las futuras generaciones de licenciados en administración.

