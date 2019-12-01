Comités estatales y municipales del PVEM fortalecen su estructura rumbo al 2027: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 19:07:53

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán avanza en la preparación de sus comités estatales y municipales rumbo al proceso electoral de 2027, mediante el fortalecimiento de su estructura territorial, la organización interna y el trabajo permanente con sus liderazgos en las distintas regiones de la entidad.

El dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, expresó su confianza en los trabajos que se realizan al interior del partido y destacó que la coordinación, el compromiso y la participación de sus estructuras serán fundamentales para llegar fortalecidos al próximo proceso electoral.

Núñez Aguilar señaló que el crecimiento del Partido Verde es resultado del trabajo constante de sus comités municipales, delegaciones y liderazgos locales, quienes han contribuido a consolidar la presencia del instituto político en Michoacán.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la dirigencia en septiembre, el Partido Verde superó las 100 mil afiliaciones en Michoacán y reportó 88 comités municipales, además de 24 secretarías estatales, siete coordinaciones territoriales y 17 delegaciones políticas estatales.

El también diputado federal destacó que confía en la capacidad de organización de las mujeres y los hombres que integran el PVEM, así como en el trabajo que se desarrolla desde cada municipio para fortalecer la estructura partidista.

Asimismo, consideró que la preparación rumbo a 2027 requiere mantener la coordinación entre los comités estatales y municipales, impulsar nuevos liderazgos y continuar con la integración de mujeres y jóvenes en las distintas tareas del partido.

Finalmente, Ernesto Núñez Aguilar reiteró su confianza en que los trabajos de organización y fortalecimiento territorial permitirán al Partido Verde llegar a 2027 con una estructura electoral sólida, preparada y coordinada en todo Michoacán.