Comisión del Senado aprueba Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030

Ciudad de México, a 23 de abril 2025.- La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, tal cual les fue enviada, a pesar de las solicitudes de legisladores de oposición de modificar algunos puntos.

El plan fue avalado con 10 votos en favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dos en contra del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) y tres abstenciones del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el senado emecista, Luis Donald Colosio Riojas señaló que el documento contiene cifras equivocadas, porque utiliza fuentes de información que no son compatibles e incluso de origen dudoso.

“Más grave es lo que no se dice. La Estrategia omite una lectura profunda de la crisis de desapariciones, se limita a señalar que se implementarán acciones en materia de búsqueda, pero sin presentar datos y metas; no incluye a los familiares de los desaparecidos, afirmó el ex alcalde de Monterrey.

Mientras que el priista Manuel Añorve señaló que el rechazo de su instituto político es porque “este gobierno ha cerrado los ojos a la realidad del país y presenta una Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que es una calca de la estrategia fallida de abrazos y no balazos. No podemos acompañar este plan, por todos los errores y omisiones que contiene, como el hecho de que niega la realidad, niega la violencia; la peor crisis de seguridad en la historia moderna, con 185 mil asesinatos dolosos en el pasado sexenio, que son la consecuencia de un modelo fallido que quiere continuar”.