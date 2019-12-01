Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso del Estado reconoce labor de  UNIS

Morelia, Michoacán, 09 de noviembre de 2026.- La presidencia de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado reconoció la importancia de las Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS) como mecanismos de apoyo y de carácter estratégico que coadyuvan en la consolidación de los procesos de institucionalización de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

En el Encuentro de los Integrantes de las UDIS que se llevó a cabo en el Salón de Recepciones del Poder Legislativo, la diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla destacó que las estrategias, a través de instituciones comprometidas, con personal capaz y con acciones concretas, garantizan que la perspectiva de género esté presente en cada una de las decisiones, programas y políticas públicas del gobierno del estado.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para que nuestros propósitos de lograr la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en todas las dependencias y sobre todo en la vida de las mujeres michoacanas”, precisó la presidenta de dicha comisión.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Giulianna Bugarini Torres, ante Alejandra Anguiano González, Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas puntualizó que las UNIS representan una pieza fundamental para la construcción de instituciones más justas, incluyentes y libres de discriminación.

“La igualdad sustantiva requiere mucho más que de buenas intenciones, porque buenas intenciones todos podemos tener; hoy ocupamos instituciones preparadas, políticas públicas efectivas y mucha voluntad para lograr transformar condiciones que históricamente se han reproducido”, indicó.

Bugarini Torres instó a que de cara ejercicio 2027, se fortalezca la labor de las UNIS mediante una planeación, con objetivos claros y con indicadores que permitan tener mecanismos de evaluación a fin de contribuir en la transformación del funcionamiento de las instituciones en el estado.

Por su parte, Alejandra Anguiano González expresó a cada integrante de las UNIS, presentes en el recinto, su importante tarea en la transversalidad de acciones que permitirán transformar las instituciones en la entidad.

“La transversalidad de las políticas públicas en materia de género reafirma que todos los esfuerzos que hacemos, desde la Secretaría de las Mujeres, desde el Congreso del Estado, desde las leyes, tienen que adecuarse en todos los espacios; eso quiere decir, que todas y todos estamos obligados a actuar con perspectiva de género”, detalló.

Durante la reunión, se establecieron los lineamientos que las UNIS tendrán por desarrollar a fin de establecer su plan de trabajo para el ejercicio 2027, en el que deberán establecer la planeación, la implementación de acciones, definir las metas y hacer el seguimiento de cada una; a través de ejes, acciones y metas, con una planeación viable, ejecutable y medible.