Comienzan a salir mexicanos varados en Medio Oriente: Eric Gudiño 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 17:08:05
Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que 21 mujeres ya salieron de la India y que 54 queretanos que se encuentran en Dubái ya cuentan con vuelos programados para salir el próximo 9 y 10 de marzo, todos serán acompañados de autoridades estatales y federales.

Explicó que las 21 mujeres queretanas que se encontraban en la India ya salieron de ese país y arribaron a Bangkok, Tailandia; donde permanecieron tranquilas y seguras, y esperarán un vuelo que las traiga a México, aunque tendrán una escala más en Los Ángeles, California.

“Las 21 mujeres ya salieron de la India y se encontraron seguras en Bangkok; su regreso a México avanzó conforme a las nuevas rutas aéreas”, dijo. 

Mencionó que en el caso del grupo de 54 queretanos que se encuentran en Dubái, saldrán en dos grupos: uno de 36 que saldrá el próximo 9 de marzo y el otro grupo de 21 personas saldrá el 10 de marzo debido a las condiciones de la reapertura del espacio aéreo.

Añadió que la principal dificultad consistió en la necesidad de permanecer algunos días más en la zona, debido a la apertura gradual del espacio aéreo y al riesgo latente de un nuevo cierre. 

Destacó que sostuvo comunicación directa con David García, representante del grupo de queretanos en Dubái, y que el gobernador del estado también dialogó con él para ofrecer el apoyo necesario.
 
Declaró que el gobierno de Querétaro ofreció apoyo económico a las personas afectadas; sin embargo, ninguna lo solicitó hasta ese momento; ya que esta situación se cubrió principalmente con seguros de viaje y apoyos del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con la Embajada de México.

