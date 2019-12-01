Comienza a rendir frutos el Plan por la Paz y la Justicia: Michoacán sale del top 10 en homicidios dolosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 17:31:53
Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- De acuerdo con el reporte nacional de este miércoles, Michoacán salió de los primeros 10 estados con más casos de homicidio doloso, colocándose en la posición número 13.

A pocos días de haberse puesto en marcha, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya muestra resultados palpables, al registrarse una disminución significativa en la incidencia delictiva, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor. 

El encargado de la política interna dio a conocer que con 21 sucesos, en la entidad este delito de alto impacto tuvo una baja considerable en los últimos días. 

Zepeda Villaseñor, informó que esta tendencia positiva coincide con el despliegue intensivo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en toda la geografía estatal, como parte de la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo pasado. 

La operación de seguridad contempla patrullajes focalizados, puntos de vigilancia móviles y tareas de proximidad con la ciudadanía.

El secretario de Gobierno, destacó que la coordinación entre ambos órdenes de gobierno está comenzando a generar condiciones de mayor estabilidad, lo que se refleja en el comportamiento de los indicadores delictivos. 

Finalmente, el funcionario reiteró que el gobierno estatal junto con la Federación mantiene una atención permanente y una estrategia activa, orientada a recuperar la tranquilidad de las y los michoacanos, con la expectativa de que los próximos reportes confirmen esta tendencia a la baja.

