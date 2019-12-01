Comerciantes piden quitar permisos a ambulantes por hechos violentos 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 08:50:32

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- La Agrupación de Comerciantes y Fabricantes del Centro Histórico, exigió al gobierno municipal de Querétaro la revocación inmediata de los permisos otorgados a los líderes de la organización COINDEPROMIX, encabezada por Paula Porfirio y César Islas, esta demanda surgen después de los enfrentamiento entre vendedores informales e inspectores.

Laura Campos, vocera de los empresarios establecidos explicó que el ambulantaje a generado un impacto económico negativo, provocando una caída del 90 por ciento en sus ventas debido a la saturación del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.

"Pedimos con la misma contundencia que se nos aplican incrementos, multas, recargos y demás contribuciones, el municipio de Querétaro revoque de inmediato todas las autorizaciones que Paula Porfirio, César Islas, Juan Ocampo y Elena Esquivel se han otorgado, sin ningún tipo de control ni análisis de impacto a la economía establecida", dijo.

Instó a los regidores de todas las fracciones políticas a acudir a la zona para constatar la problemática y evitar represalias contra los denunciantes.

"Sabemos y nos reservamos el derecho de dar nombres por represalias, que gente del partido de Morena están atrás de todos estos movimientos en específico de Paula". No obstante, aclaró que su organización no mantiene vínculos partidistas.

Por su parte, René Laureano, presidente de la agrupación advirtió que la estrategia de COINDEPROMIX ha desestabilizado la seguridad del área.

"En las últimas semanas, varios comerciantes de la zona han sido amenazados por estos grupos, creando un ambiente de temor e incertidumbre que afecta directamente la seguridad, la convivencia y la estabilidad económica de quienes sí cumplen con sus obligaciones y trabajan de manera formal".