Combate a la tala ilegal, tema prioritario de la mesa de seguridad ambiental: Raúl Zepeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:25:28
Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- La tala clandestina en zonas protegidas será un tema prioritario durante la sesión de la Mesa de Seguridad Ambiental, que se desarrollará el próximo jueves 12 de febrero en Morelia, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Al respecto, señaló que se tienen identificados diversos puntos donde se efectúan actos de deforestación ilegal, entre ellos el Área Voluntaria para la Conservación del Cerro de Comburinda, en el municipio de Tingambato.

“Al parecer se trata de un conflicto entre comunidades, el cual ya se atiende por las instancias correspondientes y será tratado como un punto fundamental durante esta próxima sesión”, apuntó.

Zepeda Villaseñor aseguró que, desde el Gobierno de Michoacán, se llevarán a cabo las acciones necesarias, en coordinación con las autoridades ambientales y forestales, para proteger el ecosistema, generar condiciones de seguridad para quienes habitan los bosques y preservar los recursos naturales; en este caso, los pulmones que brindan agua y oxígeno.

