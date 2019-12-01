Colosio Riojas critica iniciativa presidencial; advierte riesgos para la equidad y el federalismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 15:56:01

Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- El senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum vulnera la equidad electoral y atenta contra el federalismo.

Durante su posicionamiento, el legislador centró sus críticas en diversos puntos, entre ellos la revocación de mandato, al señalar que la propuesta permitiría a la titular del Ejecutivo promover el voto a su favor, lo que a su consideración rompe las condiciones de equidad en este ejercicio democrático.

Asimismo, advirtió que quien es sujeto de evaluación podría hacer uso de la investidura, la exposición pública del cargo y la comunicación institucional para influir en el resultado de las elecciones. “No es responsabilidad de la Presidenta levantar a Morena, sino levantar al país”, expresó.

En un segundo punto, Colosio Riojas cuestionó la regulación de la propaganda, al considerar que prohibir los tiempos oficiales y la difusión de mensajes no atiende el problema de fondo en materia electoral.

Finalmente, el senador señaló que imponer desde la Federación topes a congresos locales y ayuntamientos representa una invasión a las facultades de los estados, al subrayar que México cuenta con 2 mil 479 municipios con realidades distintas, por lo que no se puede aplicar una misma regla para todos.