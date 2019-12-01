Colosio Riojas acusa que auditoría al INE busca distraer de señalamientos contra Guadalupe Taddei

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 22:58:47

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, acusó que la revisión de las contrataciones del sistema electoral desde el año 2000 podría utilizarse para desviar la atención de los señalamientos actuales contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante una entrevista en el Senado este miércoles, el legislador calificó la investigación como una posible “cacería de brujas” y consideró que buscar irregularidades de administraciones anteriores funciona como una cortina de humo para evitar que se atiendan los problemas actuales del organismo.

Colosio señaló que las autoridades deben hacerse responsables de lo que ocurre actualmente en el sistema electoral, en lugar de buscar culpables en hechos de hace varias décadas, también cuestionó que se pretenda ampliar la revisión hasta el año 2000 cuando, a su consideración, todavía existen señalamientos recientes que deben aclararse.

Las declaraciones surgieron después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara una revisión de las contrataciones públicas del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondientes al periodo de 2000 a 2025.