Colocan primera piedra de las nuevas oficinas del Sector 05 de Educación Primaria en Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 14 de julio de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, junto a la Diputada Local Teresita Herrera Maldonado, así como de la jefa de sector, supervisores, directores y docentes, asistió a la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción de las oficinas del Sector 05 “Construyendo Sueños, Edificando Realidades”.

La alcaldesa, expresó que hoy es un día muy importante para el sector 05 que inicia la construcción de sus oficinas, obra que se lleva a cabo por cooperación del sector y el apoyo de la Diputada Local y el suyo propio, sumándose a las tareas en beneficio de la educación; hoy se hace realidad este proyecto por lo que, como presidenta Municipal, se suma a las acciones que habrán de emprenderse con recurso propio.

La funcionaria manifestó que encontró un municipio abandonado por administraciones inmediatas pasadas que tuvieron la oportunidad para poder realizar trabajos importantes y al final no lo hicieron; hoy esta acción la motiva a trabajar aún más para apoyar este proyecto del sector 05 de manera personal ya que esta convencida de que el tema educativo es un eje prioritario para la sociedad.

Agregó que en las ya 300 obras que ha entregado al municipio, se ha enfocado en la educación, fortaleciendo la infraestructura educativa de muchas instituciones del municipio, dotando a los estudiantes con las herramientas que les permitan ser el día de mañana hombres y mujeres de bien, se han hecho aulas, techumbres, módulos de baños, bardas perimetrales y caminos de acceso.

Reconoció el trabajo de la jefa de Sector 05, Sofía Hernández García, reiterando su compromiso de seguir avanzando de manera coordinada, estando convencida de que cuando se camina con verdadera voluntad, es cuando se logran grandes cambios, aprovechó para hacerles la invitación a su Segundo Informe de Gobierno que será el 1ero de agosto a las 12:00 horas en el Jardín Municipal.

La obra denominada construcción de las oficinas del Sector 05 nivel primaria, será por cooperación para brindar servicio educativo con datos técnicos y dimensiones con un área de intervención 502 metros cuadrados, superficie que se construirá 165.2 metros cuadrados, donde se realizará la cimentación de concreto armado, estructura y pisos de concreto, lozas de concreto armado, muros de bloc de concreto con un plazo de ejecución de 6 meses.

Se informó que el sector 05 nivel primaria, atiende la educación primaria de los municipios de Hidalgo, Irimbo y Aporo a través de 9 zonas escolares, 7 de ellas en el municipio de Hidalgo, la integra una jefatura de sector ,9 supervisores, 19 asesores técnico pedagógicos, 152 directores de escuelas de las cuales 143 son públicas y 9 particulares, donde se educan a 16 mil 150 niñas y niños que son atendidos con un personal de 1,171 elementos entre directores, docentes y administrativos, la tarea del sector 05 es la implementación de las políticas educativas, pero además la coordinación para implementar programas federales, estatales y municipales.