Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 12:54:41

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2027.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recibió el reconocimiento del Colegio de Profesionistas de Michoacán, por su Compromiso y sensibilidad social al frente del Ayuntamiento de Morelia y su sólido respaldo y fortalecimiento de las y los profesionistas.

En el marco del 40 Aniversario del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán Federación Estatal A.C., Alfonso Martínez agradeció este reconocimiento especial que asume con responsabilidad y compromiso.

"Que este galardón provenga de una comunidad que agrupa a más de 48 mil profesionistas otorga un significado especial, pues reconoce el trabajo de una gestión".

Alfonso Martínez mencionó que para el Gobierno de Morelia, los colegios no son solo órganos de consulta sino aliados estratégicos para el desarrollo del municipio.

El Alcalde celebró a las y los profesionistas que apuestan por la capacitación sacando adelante a sus familias, al municipio y al estado a través de su trabajo diario.

Durante su mensaje, Diego Romeo Chávez Hernández, presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Federación Estatal A.C., agradeció al Presidente por el respaldo brindado a la organización, al donar en comodato un terreno para la construcción del Colegio.

Señaló que este apoyo es una muestra del interés del presidente, Alfonso Martínez por trabajar de la mano con las y los profesionistas michoacanos.