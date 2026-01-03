Colegio de Morelia y Qué Rollo con Emprender presentan el curso "Crea tu Empresa con IA”

Colegio de Morelia y Qué Rollo con Emprender presentan el curso "Crea tu Empresa con IA”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 14:16:15
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Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Con el objetivo de impulsar el emprendimiento y acercar herramientas innovadoras a la ciudadanía, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa respaldando acciones que fomentan la capacitación y el desarrollo económico de las y los morelianos. En este sentido, el Colegio de Morelia y Qué Rollo con Emprender A.C., presentaron el curso "Crea tu Empresa con IA", una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema emprendedor mediante el uso de la inteligencia artificial.

Durante la presentación, el director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó que esta propuesta responde a las nuevas necesidades del entorno laboral y empresarial. En ese sentido, este curso brindará a las y los participantes herramientas digitales y metodologías prácticas para desarrollar, formalizar y consolidar sus proyectos de negocio.

"Nuestra institución nació con la convicción de que la educación es una herramienta para transformar vidas. Hoy reafirmamos esa misión presentando un programa que responde a las necesidades de una sociedad que evoluciona constantemente y que demanda nuevas habilidades para enfrentar los retos del presente", expresó.

Giovanna Tapia García, CEO de Qué Rollo con Emprender A.C., agradeció al Gobierno de Morelia el respaldo permanente que, a través del Colegio de Morelia, ha brindado a este tipo de proyectos de formación. Asimismo, invitó a emprendedoras, emprendedores y personas que ya cuentan con un negocio, sin importar su giro comercial, a participar en este curso y aprovechar las herramientas que ofrece la inteligencia artificial para fortalecer y hacer crecer sus empresas.

El curso "Crea tu Empresa con IA" iniciará el 1 de agosto, y se desarrollará en 8 sesiones. Tendrá un costo de recuperación de 3 mil 600 pesos y contará con cupo limitado a 20 personas, por lo que se invita a las y los interesados a asegurar su lugar con anticipación.
Las personas interesadas pueden registrarse en https://colegiodemorelia.gob.mx/2026/01/03/crea-tu-empresa-con-ia/

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