Colegio de Morelia promueve la cultura y el impulso artístico con musical «Amorcito Corazón»

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2026.– El Colegio de Morelia fue sede de una rueda de prensa para anunciar la presentación de «Amorcito Corazón», un nuevo musical mexicano 100% familiar que combina el teatro contemporáneo con la riqueza de la música regional y la fuerza del folclor nacional.



Durante el encuentro con los medios de comunicación, el director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, y Lili Martínez, directora de la obra y maestra de canto de la institución, dieron a conocer los pormenores de esta producción.



En su intervención, Barrales Alcántara dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de impulsar espacios para la expresión artística, la promoción cultural y el desarrollo del talento.



Por su parte, Lili Martínez compartió los detalles de la obra, que reinventa la clásica historia de amor y tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta, incorporando elementos de la identidad mexicana a través de la música, el canto y la danza folclórica.



La puesta en escena cuenta con libreto de Rory Madrigal y coreografías de danza folclórica a cargo de Aldo Orozco. En ella participan más de 20 bailarines y cantantes, entre ellos los protagonistas Lizzie Mambo y Roberto Fabián, quienes darán vida a esta propuesta escénica.



También estuvieron presentes la jefa del departamento de Promoción al Arte y la Cultura, Atziri Delgado Cázares, quien recordó que esta iniciativa surge del taller de Coro que imparte una de las maestras del Colegio de Morelia, institución que ofrece de manera permanente 18 talleres en distintas disciplinas culturales, artísticas y deportivas; así como la directora de Innovación y Tecnología del Colegio, Alma Zarco García.



El estreno de «Amorcito Corazón» se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM 1) del Colegio de Morelia, con un cupo de 300 personas. Los boletos ya están a la venta en el mismo plantel, con una cuota de recuperación de 100 pesos en preventa y 150 pesos el día del evento.



Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Morelia, a través del Colegio de Morelia, refrenda su compromiso con la promoción de la cultura, el impulso al talento artístico y la generación de espacios para acercar las distintas expresiones del arte a las familias morelianas.