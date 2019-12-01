Colectivos ambientalistas exigen que se respete la norma técnica ambiental que regula el manejo de la vegetación ante obras del tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Ante el inicio de las obras del tren México–Querétaro, colectivos ambientalistas exigieron que se respete la norma técnica ambiental que regula el manejo de la vegetación, especialmente en los municipios de Querétaro y El Marqués.

La ambientalista América Vizcaíno indicó que, hasta el momento, no cuentan con información oficial sobre si los municipios han recibido reposición de arbolado por parte del gobierno federal, pese a la tala registrada en diversas zonas donde se desarrollan los trabajos.

Destacó que se han retirado árboles ubicados en zona federal tanto en Querétaro como en El Marqués, sin que exista claridad sobre si estos serán reubicados, ni en qué espacios se llevaría a cabo dicha reubicación.

Señaló que los colectivos continúan a la espera de información sobre las autorizaciones otorgadas por Servicios Públicos para la tala de árboles, así como sobre los criterios para su posible reubicación, y subrayó que las obras no han sido socializadas, por lo que demandan que se informe de manera transparente sobre el impacto del proyecto ferroviario en el arbolado urbano.