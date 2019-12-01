Colectivos ambientalistas exigen que se respete la norma técnica ambiental que regula el manejo de la vegetación ante obras del tren México-Querétaro

Colectivos ambientalistas exigen que se respete la norma técnica ambiental que regula el manejo de la vegetación ante obras del tren México-Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 16:52:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Ante el inicio de las obras del tren México–Querétaro, colectivos ambientalistas exigieron que se respete la norma técnica ambiental que regula el manejo de la vegetación, especialmente en los municipios de Querétaro y El Marqués.

La ambientalista América Vizcaíno indicó que, hasta el momento, no cuentan con información oficial sobre si los municipios han recibido reposición de arbolado por parte del gobierno federal, pese a la tala registrada en diversas zonas donde se desarrollan los trabajos.

Destacó que se han retirado árboles ubicados en zona federal tanto en Querétaro como en El Marqués, sin que exista claridad sobre si estos serán reubicados, ni en qué espacios se llevaría a cabo dicha reubicación.

Señaló que los colectivos continúan a la espera de información sobre las autorizaciones otorgadas por Servicios Públicos para la tala de árboles, así como sobre los criterios para su posible reubicación, y subrayó que las obras no han sido socializadas, por lo que demandan que se informe de manera transparente sobre el impacto del proyecto ferroviario en el arbolado urbano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece en un hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mujer baleada en La Unión, Guerrero
Aprehenden en Lázaro Cárdenas, Michoacán a tres sujetos que transportaban mil litros de combustible
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una menor de edad en Morelia
Reportan fuga de combustible en ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo; ahí ocurrió la tragedia del 2019
Más información de la categoria
Reportan fuga de combustible en ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo; ahí ocurrió la tragedia del 2019
Recapturan a "El Seven", líder de una facción de un grupo criminal michoacano
Confirma gobernador, se interpusieron denuncias por relación entre Aureoles y Álvarez Puga
Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Culiacán durante operativo en el sector Aeropuerto
Comentarios