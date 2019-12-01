Colaborará Secum en Plan Michoacán de la Presidenta Sheinbaum, asegura Tamara Sosa

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre del 2025.- Tras el anuncio del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que integra ejes como educación y cultura, la titular de la Secretaría de Cultura del estado (Secum), Tamara Sosa Alanís, afirmó que trabajarán de manera colaborativa en el proyecto que tiene la federación.

En entrevista, la funcionaria estatal señaló que hasta la mañana de este martes no ha habido contacto con la dependencia estatal, sin embargo, recalcó que buscarán contacto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para conocer las líneas de trabajo que se contemplan.

“Me pareció algo muy pertinente, definitivamente cultura debe ser parte del área de prevención”.

Tamara Sosa reconoció que hay alcaldes y alcaldesas que buscan a la Secum para trabajar en conjunto para forjar labores de reconstrucción del tejido social a través del arte, aunque, enfatizó, esta es una labor que debe tomarse como cotidiana y la población debe familiarizarse con las actividades culturales que permitan el fortalecimiento de las comunidades.