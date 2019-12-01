Coinciden MC y Frente Nacional por las 40 Horas en el rechazo a que la jornada laboral contemple solamente un día de descanso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 23:28:30

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2026.- El Frente Nacional por las 40 Horas dio a conocer que legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo coinciden en rechazar que la iniciativa del Poder Ejecutivo para reducir la jornada laboral contemple únicamente un día de descanso semanal.

Al respecto, la diputada Patricia Mercado advirtió que la propuesta presenta una diferencia sustancial al no incluir dos días de descanso, postura que coincide con la de esta organización. “La diferencia es tan grande que no se puede votar así”, afirmó.

El Frente reiteró su oposición total a la propuesta impulsada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños. En la misma línea, la diputada del PT, Lilia Aguilar, expresó su desacuerdo con el esquema planteado: “Yo no estoy de acuerdo”, al referirse a que se mantengan seis días laborales por uno de descanso.

Desde Movimiento Ciudadano, Juan Zavala reconoció el esfuerzo del movimiento social al señalar: “Reconocimiento a la lucha de ustedes”, y añadió que la iniciativa no cumplió con las expectativas generadas: “No pensamos que fuera a venir así esta iniciativa”.

Por su parte, Patricia Flores señaló que aún existe margen para modificar el planteamiento al reconocer que “Hay posibilidad de que se puedan hacer cambios”.

El Frente Nacional por las 40 Horas advirtió además que la iniciativa presenta problemas de constitucionalidad. “Hay una controversia constitucional por diferencia entre 40 horas y ocho diarias”, señaló la organización, al subrayar que, de avanzar la propuesta en esos términos, será impugnada desde esa perspectiva.

Finalmente, el Frente enfatizó que el objetivo central debe ser la reducción efectiva del tiempo de trabajo y no su ampliación, así como el cumplimiento estricto de las labores de inspección, vigilancia y garantía de los derechos laborales.