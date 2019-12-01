Coinciden liderazgos panistas que gracias a la guía de Mauricio Kuri en Querétaro, se traza con claridad el camino rumbo a 2027

Coinciden liderazgos panistas que gracias a la guía de Mauricio Kuri en Querétaro, se traza con claridad el camino rumbo a 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 16:21:11
Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Los resultados alcanzados bajo el liderazgo del gobernador, Mauricio Kuri González, han dado rumbo y estabilidad a Querétaro; esto nos obliga a no bajar la guardia, redoblar el paso y seguir trabajando con unidad, responsabilidad y convicción, afirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro.

Esto, luego de la reunión que encabezó el mandatario estatal, en la que liderazgos panistas coincidieron en que, gracias a la guía de Mauricio Kuri, quien ha sabido construir un gobierno humanista, cercano a la gente y con resultados, se traza con claridad el camino rumbo a 2027. 

Arango García afirmó que desde Acción Nacional: “estamos seguros de que no le vamos a fallar a Querétaro”.

Reiteró su compromiso de cerrar filas, fortalecer la coordinación y la unidad, y seguir dando resultados: “siempre poniendo en el centro a las familias queretanas y su calidad de vida, como ha demostrado Mauricio Kuri que se puede gobernar para continuar con el desarrollo de Querétaro. ¡Estamos unidos y unidas para cuidar Querétaro!”

