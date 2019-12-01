Coinciden expertos en que se debe fortalecer la autonomía financiera de la Universidad Michoacana

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Expertos hicieron un diagnóstico financiero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y compartieron la necesidad de que siga fortaleciéndose, pues las necesidades que hoy enfrenta no son las mismas que tenía hace 10 años. El senador de la República, Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, ofreció continuar siendo un aliado de la institución para seguir tocando las puertas en el Gobierno de México.

En el Centro Cultural Universitario, acompañados por la rectora, Yarabí Ávila González, frente a la comunidad nicolaita principalmente responsables administrativos de las dependencias de la UMSNH, así como de alumnas y alumnos de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA), fueron testigos del Foro: Encuentro de experiencias; retos y desafíos en la gestión de la Universidad Michoacana, en donde se destacó que, con esfuerzos técnicos y logísticos, la Casa de Hidalgo cubre las necesidades ordinarias que enfrenta la institución.

El doctor Miguel López Miranda, admitió que es necesario poner sobre la mesa el panorama actual de la Máxima Casa de Estudios, en donde destacó que en estos momentos es urgente el reconocimiento y autorización de plazas de tiempo completo, así como para áreas administrativas, y que se actualicen las asignaciones presupuestales partiendo de las capacidades que en estos momentos se tienen, pues con el mismo presupuesto de hace una década, la institución cumple con sus trabajadoras y trabajadores.

El maestro Gerardo Pérez Morelos y Efraín Sosa Villanueva reconocieron que la realidad que en estos momentos vive la institución es muy diferente a la que se tenía hace años, no sólo porque hoy los números de estudiantes y trabajadores que tiene la UMSNH es mayor, sino también por los compromisos contractuales que se están generando, de tal manera que es necesario que se siga fortaleciendo la autonomía financiera de la casa de estudios.

El senador Raúl Morón Orozco sentenció que es necesario asegurar condiciones de trabajo y esquemas de jubilación dignos para el personal académico y administrativo. Asimismo, consideró que es fundamental mantener la mirada en la actualización de la oferta educativa y también reforzar el impacto de la comunidad estudiantil en la sociedad, a través jornadas sociales