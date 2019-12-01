COEPREDV invita a participar en su quinta convocatoria del concurso “Visibilizando la Discriminación”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 10:47:29
Morelia, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), en coordinación con  nueve instituciones públicas, lanzaron la convocatoria para la quinta edición del Concurso de Cineminuto, Cortometraje y TikTok "Visibilizando la Discriminación".

Nohemí Hinojosa Castillejo, directora general del Coepredv señaló la importancia que participe la ciudadanía, estudiantes, grupos de colectivos, en este concurso para ayudar a visibilizar la discriminación y contribuir en las acciones por la igualdad en Michoacán.

Agregó que podrán participar cualquier persona que viva en la entidad, y que cuente desde un un teléfono celular para grabar. Se premiará a los primeros lugares de cada categoría con 10 mil pesos y un equipo de cómputo, a los segundos lugares con 8 mil pesos un equipo de cómputo, y los terceros lugares con 5 mil pesos y una tablet.

En los anteriores concursos se han presentado trabajos excelentes que han merecido reconocimientos y menciones a nivel nacional, esperando en este año contar con más participantes en las diferentes categorías.

Hinojosa Castillejo, señaló que las bases del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1Kd9naHhdexRC_YSnIYgoz92FtgkACrM-/view?usp=sharing

Por último mencionó, que la fecha límite para presentar propuestas es el 30 de abril, para mayor información entrar en el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbldQyNUDvvCDCxgkApwGpeAJaxzvczY055ipTkFBimh3Bag/viewform?usp=header

