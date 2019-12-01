Coahuila será punta de lanza para los ciclos políticos venideros en el país: Mejía Berdeja

Saltillo, Coahuila, 16 de marzo del 2026.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó que el proceso electoral venidero en Coahuila será un paso importante rumbo a los próximos ciclos políticos del país, ya que marcará el inicio de una nueva etapa en la vida pública, de la mano del movimiento de la Cuarta Transformación.

“En tres meses, Coahuila se convertirá en el referente de renovación política y de consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación; se convertirá en el referente de los próximos ciclos políticos para el país, en beneficio del pueblo mexicano, al liquidar a ese grupo político de oposición que representa lo más putrefacto del PRI”, concluyó.



Ricardo “El Tigre” Mejía recordó que, ante la exageración en las campañas de desinformación y el intento (fallido) de desgaste político, promovidos por sectores de la oposición, el movimiento de la Cuarta Transformación mantiene plena vigencia en todo el país y continúa consolidando su proyecto político y social en beneficio de toda la población, en particular las personas más vulnerables.



El legislador federal por el Partido del Trabajo (PT) señaló que uno de los momentos clave de este proceso político se vivirá en Coahuila, donde en junio próximo se renovará el Congreso local, lo que abre la posibilidad de avanzar hacia un cambio político en una entidad que durante décadas ha sido gobernada por el mismo grupo, que ha saqueado las arcas públicas de manera sistemática.



“En Coahuila estamos frente a una coyuntura histórica. Durante casi un siglo el poder político ha estado concentrado en un mismo grupo, beneficiando sólo a un puñado de familias, pero hoy la ciudadanía exige pluralidad, transparencia y gobiernos que realmente respondan a las necesidades de la gente”, expresó.



Mejía Berdeja, quien también preside la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados, sostuvo que la coalición integrada por fuerzas políticas afines a la verdadera transformación del país llega a este proceso con optimismo y con una agenda centrada en el bienestar social, la justicia y el desarrollo regional.



“Por primera vez existe la posibilidad real de que Coahuila avance hacia un gobierno legislativo de coalición comprometido con los principios del humanismo mexicano, que impulsó Andrés Manuel López Obrador. Eso significa gobernar pensando en la mayoría, particularmente en quienes históricamente han quedado al margen del desarrollo”, apuntó.



El diputado destacó que la consolidación del proyecto político liderado por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, ha permitido avances tangibles en la vida cotidiana de millones de mexicanos, como el fortalecimiento del salario mínimo, el incremento del poder adquisitivo de las familias, la expansión de programas sociales y el impulso a políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida.



“Hoy, millones de familias cuentan con apoyos directos que llegan sin intermediarios, becas para que las personas estudiantes continúen su formación académica y proyectos de infraestructura que conectan regiones que durante años permanecieron olvidadas”, indicó.



El legislador agregó que estas acciones forman parte de un modelo de desarrollo que busca reducir desigualdades y fortalecer el bienestar social, con programas dirigidos a jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables.



Por este motivo, Ricardo “El Tigre” Mejía reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a no dejarse llevar por campañas de desinformación que circulan en redes sociales, promovidas por esa fracción política que intenta perpetuarse en el poder. “Hay intentos claros por desacreditar este proceso con mentiras o medias verdades, pero la sociedad mexicana hoy está más informada y sabe distinguir entre propaganda y realidad”, afirmó.