Coahuayana, Aquila y meseta purépecha, aún con complejidades de conectividad de internet: Mariana Sosa
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 16:10:14
Morelia, Michoacán, a 15 de enero del 2026.- Mariana Sosa Olmeda, directora general de Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSYSEM), expuso que algunas zonas de la costa, municipios como Coahuayana, Aquila y algunas zonas de la meseta purépecha, aún carecen de conectividad de internet, lo que hace compleja la situación educativa para las regiones mencionadas.

En entrevista, la funcionaria estatal señaló que han realizado un censo de cobertura de internet y se localizaron algunos planteles donde no se tiene el acceso a esta conectividad, por lo que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se otorgará el acceso de manera satelital.

Enfatizó que no habrán de claudicar en el esfuerzo de garantizar en el derecho a la comunicación que tienen los jóvenes del estado, por lo que ya se tiene la medición para continuar con los trabajos en materia.

“Entregarle en mano a cada uno de los estudiantes una herramienta para estudiar, porque eso es lo que permite el acceso a internet”.

Mariana Sosa enfatizó que a partir del mes de febrero comenzará la entrega de chips de telefonía de la CFE para que los jóvenes tengan telefonía e internet en sus celulares; probablemente el reparto comenzará desde el 16 de febrero que reanudan las clases de media superior y superior.

Noventa Grados
