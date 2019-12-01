CNTE reporta 5 casos de amenazas a docentes en 3 años; exigen protocolos tras homicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas

CNTE reporta 5 casos de amenazas a docentes en 3 años; exigen protocolos tras homicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas
Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 17:41:09
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección XVIII reveló que, en los últimos tres años, se han tenido al menos 5 casos de amenazas de estudiantes hacia docentes.

Apuntó que los reportes se concentran en zonas de la Tierra Caliente michoacana, principalmente en el nivel bachillerato. El representante magisterial comentó que los casos no han pasado a situaciones mayores y se han atendido de manera inmediata por parte de los propios directivos de las instituciones académicas.

A raíz del asesinato de dos docentes en la preparatoria privada Antón Makárenko a manos de un menor de edad, el líder magisterial, hizo un llamado urgente a la implementación de protocolos de seguridad efectivos en las instituciones educativas, en los que se incluya "operativos mochila".

El dirigente sindical, Jairo Mandujano Ortega, subrayó la vulnerabilidad del magisterio.

 "Se ocupan protocolos no solamente para proteger en este caso a los trabajadores de la educación, sino  para proteger a las mismas niñas y niños", declaró Mandujano Ortega, señalando que en estos momentos los maestros no tienen claridad sobre cómo actuar ante sucesos violentos.

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