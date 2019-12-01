Clausuran establecimiento sobre Bernardo Quintana por irregularidades

Clausuran establecimiento sobre Bernardo Quintana por irregularidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 13:07:34
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Querétaro, Querétaro, a 11 de abril 2026.- El municipio de Querétaro informó que, en un operativo conjunto, la Dirección de Inspección y Protección Civil Municipal suspendieron actividades de un establecimiento ubicado sobre el Bulevar Bernardo Quintana, casi esquina con avenida de los Arcos.

Michell Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro señaló que dicha clausura se debió a que si bien el establecimiento contaba con licencia de alcohol, ésta condiciona a que la ingesta de bebidas se acompañen con alimentos, hecho que no aconteció, inclusive el establecimiento no cuenta con cocina.

Refirió que la Secretaría de Gobierno Municipal ratificó que el Plan Orden implementando por el Presidente Felifer Macías busca garantizar que los espacios de recreación sean espacios seguros y en estricto apego a la normatividad vigente y aplicable.

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