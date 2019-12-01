Clausuran con éxito los Cursos de Verano en la Casa de la Cultura de Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 19:36:47

Quiroga, Michoacán, a 22 de agosto 2025 – La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, en compañía de los regidores Adriana Rivera y José Juan Landa, encabezó la ceremonia de clausura de los Cursos de Verano en la Casa de la Cultura, donde niñas, niños y adolescentes participaron en diversas actividades formativas y recreativas.

Durante el acto, la alcaldesa felicitó a los alumnos por concluir con entusiasmo este ciclo de aprendizaje, felicitándoles por completar las clases de verano. “Esperamos que cada actividad haya sido una oportunidad para aprender, crecer y divertirse”, expresó.

Los Cursos de Verano 2025 incluyeron talleres de música, danza, manualidades, artes plásticas, pintura, así como actividades deportivas y recreativas, que fomentaron el desarrollo de habilidades artísticas, culturales y sociales en la niñez quiroguense.

González Sánchez destacó que estas actividades fortalecen el tejido social y brindan espacios sanos y seguros para los menores durante el receso escolar, a la vez que contribuyen a preservar la identidad cultural del municipio.

Con esta clausura, aseguró que el gobierno municipal a su cargo reafirma su compromiso de impulsar la educación, la cultura y la recreación como herramientas clave para la formación integral de las nuevas generaciones.