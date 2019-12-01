Clausuran con éxito los Cursos de Verano en la Casa de la Cultura de Quiroga

Clausuran con éxito los Cursos de Verano en la Casa de la Cultura de Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 19:36:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 22 de agosto 2025 – La presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, en compañía de los regidores Adriana Rivera y José Juan Landa, encabezó la ceremonia de clausura de los Cursos de Verano en la Casa de la Cultura, donde niñas, niños y adolescentes participaron en diversas actividades formativas y recreativas.

Durante el acto, la alcaldesa felicitó a los alumnos por concluir con entusiasmo este ciclo de aprendizaje, felicitándoles por completar las clases de verano. “Esperamos que cada actividad haya sido una oportunidad para aprender, crecer y divertirse”, expresó.

Los Cursos de Verano 2025 incluyeron talleres de música, danza, manualidades, artes plásticas, pintura, así como actividades deportivas y recreativas, que fomentaron el desarrollo de habilidades artísticas, culturales y sociales en la niñez quiroguense.

González Sánchez destacó que estas actividades fortalecen el tejido social y brindan espacios sanos y seguros para los menores durante el receso escolar, a la vez que contribuyen a preservar la identidad cultural del municipio.

Con esta clausura, aseguró que el gobierno municipal a su cargo reafirma su compromiso de impulsar la educación, la cultura y la recreación como herramientas clave para la formación integral de las nuevas generaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Camioneta cae a barranco de la carretera  Yecuatla-Plan de la Flor en Veracruz; hay 13 personas lesionadas
Ultiman a joven tras ataque armado en la comunidad de La Cruz, en Celaya, Guanajuato
Clausuran al menos 17 minas ilegales en la Ciudad de México 
La FGJEM destituyó a dos funcionarios por el caso del niño Fernandito; advierten seguirán las investigaciones en contra de funcionarios públicos señalados
Más información de la categoria
Policías dan muerte a 12 sujetos en enfrentamiento en Doctor Coss, Nuevo León
CURP biométrica llegará en octubre; los primeros envíos serán a través de correo electrónico
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero
Comentarios