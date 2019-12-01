Clausura PEPMADU banco de materiales en Pedro Escobedo, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:45:08

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- En atención a denuncias emitidas por ciudadanos, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU) clausuró un banco de materiales, específicamente de tepetate, ubicado en el ejido El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo.

Los inspectores realizaron una visita de inspección en el sitio en la que solicitaron a los particulares las autorizaciones de explotación que expide la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), documentos que no fueron presentados.

Derivado de lo anterior se procedió a imponer como medida de seguridad, la clausura total temporal contemplada en el Código Ambiental del estado de Querétaro, esto con la finalidad de detener las actividades, ya que generan una afectación al medio ambiente y recursos naturales.

Los inspeccionados tienen cinco días para manifestar lo que a su derecho corresponda en uso de su garantía de audiencia. Con estas acciones se reitera el compromiso de la administración estatal de proteger el patrimonio natural del estado.