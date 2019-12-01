Clausura Liliana San Martín Cursos de Autoempleo en Tolimán, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 20:21:38

Tolimán, Querétaro, a 11 de agosto de 2025.- La titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, clausuró los cursos de Deshilado, así como Panadería y Repostería en las localidades de Mesa de Chagoya y San Pablo, del municipio de Tolimán, como parte del programa de capacitación para el autoempleo.

Mediante dichos cursos, se beneficiaron 40 mujeres de la zona, quienes recibieron instrucción gratuita, beca de tres mil pesos y apoyo con materiales.

Durante el evento la funcionaria estatal entregó reconocimientos así como las tarjetas correspondientes al apoyo económico, precisando que con estas acciones se mejora la economía familiar, se promueve el desarrollo comunitario y se fomenta el autoempleo como herramienta de transformación social, impulsando a las mujeres para que sean generadoras de sus ingresos.