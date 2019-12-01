Claudia Sheinbaum visita Michoacán para dar continuidad a las obras y programas del Plan Michoacán: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- Giulianna Bugarini afirmó que el Plan Michoacán ya está convirtiendo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en resultados, con más de 57 mil millones de pesos para infraestructura, educación, salud, vivienda y seguridad; apoyos del Bienestar para un millón 682 mil 500 personas y más de 842 mil estudiantes con beca.

La diputada celebró la gira que la mandataria federal realiza este 24 y 25 de octubre por Apatzingán y Morelia. La agenda contempla este sábado, a las 10:30 horas, una actividad de Finabien Mujeres; mientras que el domingo, a las 10:45 horas, encabezará un evento de Vivienda para el Bienestar en la capital michoacana.

Bugarini explicó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia integra más de 100 acciones y atiende las causas de la violencia mediante seguridad, educación, salud, vivienda, empleo, apoyo al campo, infraestructura y atención a los pueblos indígenas. Señaló que la paz se construye garantizando derechos y creando oportunidades en las comunidades.

Entre los resultados, mencionó que 55 mil 924 universitarios reciben la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte; durante 2026 se invierten 16 mil millones de pesos en infraestructura; se intervienen 600 kilómetros de carreteras y se construyen 54 caminos artesanales. Además, el programa de vivienda proyecta más de 83 mil hogares en distintos municipios del estado.

“La presidenta Claudia Sheinbaum regresa a Michoacán para supervisar compromisos, escuchar al pueblo y entregar resultados. Su presencia demuestra que nuestro estado ocupa un lugar prioritario en el proyecto nacional y que la transformación avanza con programas, obras y derechos que llegan directamente a las familias”, concluyó Giulianna Bugarini.