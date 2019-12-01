Claudia Espino deja cargo jurídico en Seguridad Pública de Chihuahua tras señalamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 22:55:00

Chihuahua, Chihuahua, a 4 de noviembre de 2026.- En medio de la polémica por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino decidió separarse de su responsabilidad dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, donde se desempeñaba como directora general jurídica.

La dependencia estatal confirmó que la exsecretaria ejecutiva del INE presentó su renuncia con carácter irrevocable, misma que tuvo efectos a partir del pasado 2 de noviembre. En un comunicado, explicó que la determinación respondió a intereses personales de la funcionaria y a los señalamientos mediáticos que surgieron en días recientes.

La salida de Espino ocurre luego de que su nombre apareciera en reportes periodísticos relacionados con el denominado grupo cercano a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, y presuntas irregularidades en procesos de contratación dentro del organismo electoral.

Entre los señalamientos destaca la difusión de un video en el que se observa a Espino durante una reunión con José Alfredo Hernández, empresario vinculado con contratos otorgados al instituto durante la gestión de Taddei.

Cabe recordar que Claudia Arlett Espino dejó la Secretaría Ejecutiva del INE el 9 de septiembre pasado, cuando argumentó motivos de salud y la necesidad de equilibrar sus responsabilidades profesionales con su vida personal y familiar.

Posteriormente, el 19 de octubre se reincorporó a la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua como directora general jurídica, puesto que ya había ocupado anteriormente. Sin embargo, su segunda etapa en la dependencia estatal duró apenas unas semanas.

La SSPE informó que en los próximos días dará a conocer quién ocupará la vacante y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.