Claman justicia por el feminicidio de Perla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 19:27:33

Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- Tras meses de espera sin resultados sustantivos en la investigación del feminicidio, la familia de Perla Citlali Martínez Zúñiga rompió el silencio para exigir avances claros a las autoridades y evitar que el caso quede impune, por lo que pedirán formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que lleve el caso.

En una conferencia de prensa, la hermana de Perla, Briseyda Martínez Zúñiga externó su dolor y frustración al no tener respuestas favorables sobre el avance de la investigación de su hermana.

“No estamos aquí en los medios porque queramos, sino porque no nos dieron otra opción; hoy, después de meses, debemos decirlo con dolor y firmeza, ese silencio no trajo justicia (…); vamos a buscar a la FGR, ellos que tienen presencia en todo el país autoridad para investigar”, dijo.

Explicó que, desde el inicio de la investigación, aceptaron guardar silencio a petición de las autoridades para no afectar el debido proceso ni alertar al presunto responsable; s embargo, denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, no hay avances reales, peritajes concluidos ni plazos claros que indiquen el rumbo del caso.

“Existen peritajes técnicos y digitales que llevan meses sin resolverse, sin dictámenes, sin plazos claros y sin explicaciones suficientes, para nuestra familia, esto no es un tema técnico; es una forma de revictimización”.

Ante esta situación, reconoció que se presentó una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y advirtieron que recurrirán a instancias federales, incluida la Fiscalía General de la República, si no se logran resultados; y enfatizó que su exigencia no busca venganza, sino verdad, justicia y reparación.

“No queremos venganza, queremos justicia, queremos la verdad, queremos que el nombre de Perla no sea un expediente más”.