Ciudadanos de Zacapu se suman con Alfonso Martínez a levantamiento de AMA Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 14:32:50

Zacapu, Michoacán; 05 de julio de 2026.- Ciudadanos y líderes de distintos sectores de Zacapu se reunieron con el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, para sumarse al levantamiento AMA Michoacán, que alza la voz ante la situación del estado y municipio.

Los zacapenses recibieron al alcalde en una reunión de intercambio de ideas, en la que el edil señaló que somos más los michoacanos trabajadores y de bien que no quieren estar de rodillas ante la inseguridad y el deterioro de nuestro estado.

"No podemos seguir hincados ante la inseguridad; en lugar de callarnos, tenemos que levantar la voz muchos más", expresó Alfonso Martínez.

Señaló que, aunque hay quienes aseguran que nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca, la realidad es falta de medicamentos y de atención. En el campo ocurre algo similar, donde los productores carecen de apoyos federales y enfrentan bajos precios en el mercado.

"Somos más los que amamos Michoacán y México, los invito a que nos organicemos. AMA Michoacán es un levantamiento de todos", externó Martínez Alcázar.

Como parte de este espacio de diálogo, las y los ciudadanos expresaron sus dificultades por la falta de seguridad, apoyo al campo, a la educación y a la salud.

La maestra Nancy Carranza señaló que "Si estamos unidos en una sola voz es porque nos preocupan los problemas que aquejan a Zacapu y Michoacán".

Alejandro Sanhua, líder del PAN en Zacapu, calificó al levantamiento AMA Michoacán como un hermanamiento ciudadano de esperanza y progreso, orientado al bien común de nuestro estado.