Ciudad Hidalgo y CRIT Michoacán unen esfuerzos para acercar servicios de rehabilitación gratuitos

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 04 de noviembre de 2026.- Con el propósito de acercar los servicios de salud y rehabilitación, evitando que la distancia sea impedimento para recibir atención aquellas personas que lo requieren, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de la directora del DIF Municipal y personal del CRIT Michoacán, inauguró las Jornadas Extramuros de la Fundación TELETON que se llevan a cabo este 4 y 5 de noviembre en la Unidad Médica de Rehabilitación Infantil.

La alcaldesa reconoció el esfuerzo que diariamente realizan los padres de familia de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad; dijo que es importante la búsqueda de herramientas que permitan darles una mejor calidad de vida, por lo que aplaude ese esfuerzo que realizan a diario porque las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros de vivir plenamente, ser respetados y ser tratados con dignidad.

Mencionó que a muchos de nosotros como sociedad, nos falta empatía, solidaridad, nos falta ponernos en el lugar de las personas que hoy viven y sufren alguna discapacidad; reiteró el compromiso de estar pendiente y atenta de lo que pueda seguir contribuyendo desde el DIF Municipal y todas las áreas que conforman esta administración, fijándose un propósito muy claro, poner al centro las necesidades sobre todo de quienes más lo requieren, dijo que hoy es un día importante donde se unen lazos con una fundación tan importante como lo es el TELETON con quien se busca acercar la salud a los municipios para no tener que trasladarnos tan lejos.

Agradeció a la Fundación TELETON, al CRIT Michoacán por esa sensibilidad que los caracteriza, por la ayuda invaluable que brindan a quien lo requiere, dijo estar dispuesta a sumarse a sus proyectos y cuenten con su apoyo para seguir buscando las alternativas para apoyar a quien más lo necesita; comentó que en el transcurso de esta administración se han realizado un número importante de traslados médicos a diferentes instituciones de salud, entrega de medicamento de manera gratuita, expresó que no hay peor discapacidad que la falta de sentimientos en el corazón, invitó a la población para hacer equipo y trabajar de manera conjunta.

Como información, menciono que estos dos días se estarán atendiendo a 10 pacientes por especialidad, se contará con 7 médicos en las especialidades de genética y pediatría, rehabilitación pulmonar, nutrición, ortopedia, rehabilitación pediátrica, audiología, atendiendo a pacientes de nuestro municipio, Tuxpan, Irimbo, Angangueo, Zitácuaro y Maravatío, los dos días habrá ponencias donde participarán un equipo de profesionales en diferentes especialidades.