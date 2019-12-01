Cierra Gobierno de Quiroga la Semana Deportiva 2025 con Mega Clase de Zumba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 22:32:06

Quiroga, Michoacán, a 26 de noviembre 2025.– “Hemos llevado a cabo la Mega Clase de Zumba 2025 como actividad de cierre de la Semana Deportiva 2025, reuniendo a instructoras, instructores y decenas de participantes en un ambiente lleno de energía, movimiento y convivencia”.

Así lo dio a conocer la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, quien señaló que la actividad se realizó el pasado 25 de noviembre en Palacio Municipal de Quiroga, a las 17:00 horas, con entrada completamente gratuita.

“El evento tuvo además una connotación especial, al sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Día Naranja), reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la construcción de entornos seguros, dignos y libres de violencia para todas y todos”, manifestó.

Aunado a ello, la alcaldesa destacó que esta Mega Clase de Zumba simboliza el espíritu con el que se desarrolló toda la Semana Deportiva 2025, tal como la participación activa, promoción del bienestar y fortalecimiento del tejido social.

Por lo que, reconoció el entusiasmo de las y los habitantes que se sumaron a las diversas actividades, así como el apoyo de las maestras y maestros de zumba que guiaron la sesión final con profesionalismo y dinamismo.

Por último, González Sánchez aseguró que su administración seguirá fomentando la activación física, la convivencia familiar y la cultura de la paz, subrayando que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social de la ciudadanía de Quiroga.