Aprehende Policía Morelia a presunto autor del incendio de templo en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 11:21:04

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre 2025.- A través de un comunicado autoridades de la Policía Morelia informaron sobre la detención de un sujeto que sería el presunto responsable del incendio del templo de la Sagrada Familia ubicado en la colonia Felicitas del Río de esta ciudad capital del estado.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, este jueves elementos del cuerpo de bomberos municipales combatieron el incendio registrado en el referido recinto religioso.

Dicho siniestro, que fue sofocado por los “vulcanismos”, sólo dejó daños materiales.

Posteriormente se dio a conocer la detención de un individuo que sería el responsable de haber provocado el incendio.