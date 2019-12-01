Aprehende Policía Morelia a presunto autor del incendio de templo en Morelia, Michoacán 

Aprehende Policía Morelia a presunto autor del incendio de templo en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 11:21:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre 2025.- A través de un comunicado autoridades de la Policía Morelia informaron sobre la detención de un sujeto que sería el presunto responsable del incendio del templo de la Sagrada Familia ubicado en la colonia Felicitas del Río de esta ciudad capital del estado.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, este jueves elementos del cuerpo de bomberos municipales combatieron el incendio registrado en el referido recinto religioso.

Dicho siniestro, que fue sofocado por los “vulcanismos”, sólo dejó daños materiales.

Posteriormente se dio a conocer la detención de un individuo que sería el responsable de haber provocado el incendio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Jornada violenta en Tabasco deja al menos 3 muertos y 13 autos incendiados
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
Michoacán: Se lleva a cabo jornada "Juventudes rompiendo el silencio", buscan romper el silencio y prevenir la violencia contra la mujer
Más información de la categoria
¿Mensaje a la sombreriza? Retiran sombreros de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en presentación del Mundial 2026
Policías de Ario abandonan armas, equipo y patrullas y se dan a la fuga ante operativo de la FGE Michoacán: Los señalan por homicidios y vínculos con el crimen
Fuerzas federales arrestan al "Placas" en Colima; operaba con un grupo delincuencial sinaloense
"No es de hombres expresarse así de una mujer", responde Grecia Quiroz a Noroña
Comentarios