"Operación Frontera Norte" ha dejado más de 9 mil detenidos en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:52:42

Ciudad de México, 27 de noviembre del 2025.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados correspondientes al 26 de noviembre de 2025 de la “Operación Frontera Norte”, iniciada el pasado 5 de febrero.

Desde entonces, se han registrado 9 mil 445 detenciones y el aseguramiento de 7 mil 72 armas de fuego, 1 millón 220 mil 39 cartuchos, 32 mil 560 cargadores, 112 mil 504.4 kilogramos de droga —incluidos 535.04 kg de fentanilo—, además de 5 mil 723 vehículos y mil 122 inmuebles.

Las autoridades destacaron que todas las acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones, sobresalen los siguientes casos:

Baja California

Tijuana: se detuvo a una persona y se aseguraron un arma corta, dos cargadores, 48 cartuchos útiles, cinco cigarros de marihuana, dosis de metanfetamina y un inmueble.

Chihuahua

Chihuahua capital: se detuvo a 10 personas; se aseguraron ocho armas de fuego, nueve cargadores, 258 cartuchos, tres vehículos, una motocicleta y un inmueble.

San Francisco de Borja: se detuvo a una persona; se aseguraron dos armas largas, 11 cargadores, 192 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

Sinaloa

Culiacán y Cosalá: se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material para fabricar drogas sintéticas; se decomisaron 15 mil 10 litros y 325 kilogramos de sustancias para producir metanfetamina. La afectación económica al crimen organizado asciende a 310 millones de pesos.

Mazatlán: se detuvo a dos personas; se aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 18 cartuchos, 86 dosis de marihuana, 195 dosis de cristal y un vehículo.

Sonora