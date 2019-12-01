Bomberos de Morelia, Michoacán combaten incendio en templo de la Sagrada Familia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 11:01:30
Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre 2025.- Elementos del cuerpo de Bomberos de Morelia, lograron sofocar el incendio registrado en el templo de la Sagrada Familia ubicado en la colonia Felicitas del Río, el siniestro sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que fue esta mañana de jueves que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido recinto, ubicado en la calle Ocampo de la mencionada colonia, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos municipales quienes lograron sofocar la conflagración que sólo dejó daños materiales.

Es de mencionar que hasta el momento no se conocen las causas del siniestro.

Noventa Grados
