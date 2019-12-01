Se incendia iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Felicitas del Río, en Morelia

Se incendia iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Felicitas del Río, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:37:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre del 2025.- El templo de la iglesia católica de la Sagrada Familia, ubicado en la colonia Felicitas del Río, presentó un incendio durante la mañana de este jueves.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de humo proveniente del templo situado en la calle Ocampo esquina con J. Mujica.

Bomberos de Morelia ya se encuentran en el sitio con los trabajos correspondientes para apagar las llamas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que serán las investigaciones de las autoridades las que determinen lo ocurrido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tarímbaro, Michoacán aseguran 3 armas y estupefacientes; hubo enfrentamiento
Fatal choque deja 9 jornaleros muertos en la León-Salamanca
"Operación Frontera Norte" ha dejado más de 9 mil detenidos en México
Accidente cobra la vida de una joven y deja al menos 20 estudiantes lesionados del Telebachillerato de Veracruz
Más información de la categoria
Copa Mundial de Futbol 2026: Querétaro será sede de una Selección Nacional
PAN abre la puerta a Grecia Quiroz para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027
"Operación Frontera Norte" ha dejado más de 9 mil detenidos en México
Se incendia iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Felicitas del Río, en Morelia
Comentarios