Se incendia iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Felicitas del Río, en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:37:58

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre del 2025.- El templo de la iglesia católica de la Sagrada Familia, ubicado en la colonia Felicitas del Río, presentó un incendio durante la mañana de este jueves.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de humo proveniente del templo situado en la calle Ocampo esquina con J. Mujica.

Bomberos de Morelia ya se encuentran en el sitio con los trabajos correspondientes para apagar las llamas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que serán las investigaciones de las autoridades las que determinen lo ocurrido.