Copa Mundial de Futbol 2026: Querétaro será sede de una Selección Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 10:39:37

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre del 2025.- La coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para la Copa Mundial de Futbol 2026, Gabriela Cuevas Barrón dio a conocer que Querétaro será uno de los siete estados del país que albergarán a una selección nacional que participará durante el evento deportivo.

Explicó que, aunque aún no se define qué selecciones llegarán a México, Querétaro albergará a una de ellas, para que sea sede y establezcan su centro de entrenamiento y descanso; además en próximos días sostendrán reuniones con autoridades de los estados involucrados para coordinar esfuerzos logísticos, turísticos y de infraestructura.

“Tenemos planeado reunirnos con los estados de Jalisco y Nuevo León; más adelante con aquellas entidades que tienen sedes de centros de entrenamiento”, dijo.

Puntualizó que en coordinación con las secretarías de Turismo estatales se están desarrollando rutas turísticas alrededor de estas ciudades, con el fin de aprovechar el impulso del Mundial para promover el turismo.

“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: pasar de tres ciudades sede a los 32 estados del país, con una proyección turística integral”.

Cabe mencionar que los ciudades sedes para los encuentros mundialistas son: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; mientras que los estados que albergarán sedes de entrenamiento son: Querétaro, Baja California, Puebla, Quintana Roo, Morelos y Estado de México.