Fatal choque deja 9 jornaleros muertos en la León-Salamanca

Salamanca, Guanajuato, a 27 de noviembre 2025.- En la carretera de cuota León–Salamanca, a la altura de la caseta de Mendoza, un trágico accidente dejó nueve jornaleros muertos y dos más heridos durante la madrugada de este jueves, luego de que una camioneta pickup en la que viajaban se estrellara contra un camión de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del tráiler habría realizado una vuelta prohibida con la intención de evitar el tráfico que avanzaba con lentitud rumbo a Salamanca. En ese momento, la camioneta —una unidad negra que transportaba a trabajadores del campo— se impactó violentamente contra el costado del vehículo pesado.

Testigos narraron que, tras el choque, el tráiler arrastró la camioneta por varios metros sobre el asfalto, lo que provocó que volcara y quedara completamente destrozada, dejando prácticamente sin posibilidad de sobrevivir a la mayoría de los ocupantes.

La escena movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia, paramédicos y personal de seguridad de la autopista, quienes confirmaron el fallecimiento de nueve jornaleros en el lugar y auxiliaron a dos lesionados, que fueron trasladados en estado delicado a hospitales de la región.

La carretera permanece cerrada en ambos sentidos mientras continúan las labores de rescate, el levantamiento de los cuerpos y los trabajos periciales para determinar con precisión la responsabilidad del conductor del tráiler y las causas exactas del siniestro.