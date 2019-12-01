En Tarímbaro, Michoacán aseguran 3 armas y estupefacientes; hubo enfrentamiento

Tarímbaro, Michoacán, 27 de noviembre del 2025.- Como resultado de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Tarímbaro, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron tres armas de fuego, más de 300 municiones y droga, ello luego de responder una agresión armada.

Sobre el partidario se informó que derivado de los hechos registrados en la localidad de Cuparátaro de esta demarcación, donde los agentes de la Guardia Civil brindaron apoyo a los efectivos del Ejército Mexicano, quienes repelieron un ataque armado, donde no resultaron elementos castrenses lesionados.

Producto de este suceso fueron aseguradas dos armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una aparentemente hechiza, ocho envoltorios con sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, 356 cartuchos útiles y un cargador; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.