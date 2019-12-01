PAN abre la puerta a Grecia Quiroz para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 09:01:05
Ciudad de México, 27 de septiembre del 2025.-  La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, abrió la posibilidad para que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pueda convertirse en la candidata de Acción Nacional para la gubernatura de Michoacán en 2027.

En entrevista con el medio de comunicación Milenio y tras condenar las declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña contra la edil, la legisladora afirmó que su partido respaldará las aspiraciones políticas de Quiroz.

“En Acción Nacional respaldamos a Quiroz si quiere ser candidata por nuestro partido o por cualquier partido, porque hoy, las mujeres más que nunca debemos de estar tomando decisiones”, señaló Rodríguez, al enfatizar que la alcaldesa tiene las puertas abiertas del PAN.

La senadora también lamentó la “tibia” respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los señalamientos de Fernández Noroña y cuestionó la falta de firmeza desde el Ejecutivo federal frente a ataques políticos contra mujeres en funciones de gobierno.

Finalmente, Rodríguez exigió al senador morenista “dejar de escudarse” en las mujeres para obtener reflectores y reiteró que el PAN apoyará a Grecia Quiroz en caso de que decida competir por la gubernatura.

