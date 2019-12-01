Ciencia y academia son también pilares de la 4T: Fabiola Alanís 

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2025.- La doctora en Ciencias Sociales, Fabiola Alanís Sámano, inauguró la segunda edición del "Verano de Ciencia y Academia 2025", desde donde compartió que la investigación ha sido su mayor apoyo para interpretar objetivamente la realidad.

En el arranque de una serie de foros, ponencias y paneles orientados a vincular la academia e investigación con el desarrollo social y humano, organizado por el Consejo de Ciencia y Academia de Michoacán, la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado expuso que la ciencia y la academia son también pilares de la Cuarta Transformación.

En lo personal, compartió la legisladora de Morena que su compromiso con la agenda de las mujeres está sustentado en investigaciones a fondo, que a lo largo de su carrera académica y profesional ha realizado y estudiado.

Reconoció que si bien ha habido avances importantes, gracias a las políticas públicas del gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador y que ahora da continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como es la confirmación de que más de 13. 4 millones de personas salieron de la pobreza, aún falta mucho por hacer.

Puntualizó Fabiola Alanís que "nada humano nos debe ser ajeno", por eso, reconoció que el temario de esta segunda edición que se llevará acabo del 13 de agosto al 26 de septiembre incluya la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres, la pobreza, la atención a conductas autodestructivas en adolescentes y muchos otros de interés social, porque "lo que queremos es mejorar la condición de vida de la gente".