Chepe Guerrero arremete contra el diputado Gilberto Herrera Ruiz

Corregidora, Querétaro, a 15 de diciembre 2025.- El diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruiz ha sido un crítico constante de las actividades municipales quien, además no ha tenido un desempeño favorable para Querétaro pues no se le ve haciendo gestión a favor de la entidad, afirmó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

“Me parece una persona que en los dos espacios que ha tenido como legislador no ha tenido un desempeño favorable para Querétaro. Ninguna de sus iniciativas ha sido aprobada, ni siquiera con mayoría de su partido, y no se le ve haciendo gestión a favor del estado, no hay recursos extraordinarios para ningún municipio.

Dijo que a pesar de que el diputado federal vive en Corregidora, nunca se le ha visto ahí y sólo muestra una actitud porril que lo que busca es desestabilizar al estado cuando lo que se busca es construir.

“Siempre he dicho que en Morena hay perfiles valiosos con quienes ha mantenido un diálogo franco y respetuoso, considera que Herrera Ruiz busca únicamente desestabilizar. Nosotros lo que estamos buscando es construir, y con quienes sí hay apertura de diálogo lo hemos tenido de manera respetuosa”.

Manifestó confianza en que la Ley de Ingresos 2026 del municipio sea aprobada por el Congreso local, luego de que en comisiones recibió observaciones y recomendaciones en un tenor respetuoso y constructivo.

Esto, luego de que el sábado pasado, el bloque mayoritario de Morena-PVEM-PT en el Congreso de Querétaro, rechazó el presupuesto estatal presentado por el Gobernador panista Mauricio Kuri González, ello al acusar que el proyecto evidencia una marcada discriminación en la asignación de recursos hacia los municipios de la Cuarta Transformación.

Guerrero Trápala subrayó que la propuesta enviada por su administración es una ley responsable, que no contempla aumentos en impuestos ni derechos, y que incluso incluye reducciones en algunos cobros.

“Según lo que he escuchado, la ley de Corregidora fue la que menos creció en porcentaje respecto al año pasado. Eso es un mensaje de responsabilidad con los diputados locales y con los ciudadanos”.

Señaló que la aprobación definitiva es indispensable para poder presentar el proyecto de presupuesto al cabildo. “El tiempo sigue avanzando y no puedo presentar un presupuesto mientras no se apruebe la ley de ingresos”.