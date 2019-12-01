Chema Tapia es parte de la 4T: Ulises Gómez de la Rosa

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 17:17:18

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre de 2025.- El diputado de la LXI Legislatura de Querétaro, emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ulises Gómez de la Rosa afirmó que José Maria Tapia Franco es parte de la cuarta transformación (4T), luego de ser cuestionado sobre su presencia en una reunión entre diputados y miembros del movimiento.

Señaló que al no existir una destitución o inhabilitación del excandidato a la presidencia municipal de Querétaro, José Maria Tapia, sigue siendo parte de la 4T, pese a que ha habido señalamientos y desconocimiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, además de distintas críticas de miembros de la 4T hacia él, por actos de corrupción.

Aseguró que la presencia de Tapia Franco no debería incomodar a ningún grupo dentro de Morena, pese a que en procesos electorales anteriores algunos actores del partido expresaron que no era bien visto y al menos entre quienes acudieron al encuentro del fin de semana, no hubo rechazo hacia él.

“Pues no digo, quien afirma eso pues que lo diga de frente; al menos a los que estuvimos ahí, nadie”, dijo.

Insistió en que la 4T debe evitar descalificaciones internas y recordó que Tapia contribuyó significativamente al desempeño electoral del partido en 2024, al aportar una votación considerable en la capital.

Ademas, destacó además que estos ejercicios de diálogo fortalecen la unidad del movimiento rumbo a los procesos políticos de 2027, y reiteró su confianza personal en Tapia: “Yo confío en él, claro, por supuesto”.