CFE invertirá más de 300 millones de pesos en electrificar Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de enero del 2026.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 304 millones de pesos en 765 obras de electrificación en Michoacán durante el primer semestre del año, anunció Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, esto con el propósito de que en 2026 la entidad sea el cuarto estado de la República con energía eléctrica.

Enfatizó que de esta manera se pretende que ni una sola familia del estado va a carecer de este servicio básico para tener una vida digna.

La funcionaria federal señaló que entre las obras desarrolladas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se contemplan 552 obras de extensión de red a través de 16 zonas de distribución de enero a abril.

La meta se divide en dos rubros sustentabilidad energética y conectividad de internet, para lo que se llevará a cabo la instalación de mil 700 paneles solares en 500 escuelas, con una inversión de 100 millones de pesos; además, se entregarán 237 mil chips para alumnos de educación media superior y superior para que puedan conectarse a internet con 4gb, llamadas, mensajes ilimitados, así como la posibilidad de compartir la señal.

Calleja Alor comentó que en 2025 se invirtieron 210 millones de pesos para iluminación de viviendas, antenas de internet y puntos de acceso, así como de acciones en ocho de las 10 regiones del estado, con particular énfasis en regiones como la costa.